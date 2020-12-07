 قبل إزالتها.. أكشاك الهواتف في نيويورك تتحول إلى أعمال فنية - بوابة الشروق
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قبل إزالتها.. أكشاك الهواتف في نيويورك تتحول إلى أعمال فنية

د ب أ
نشر في: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 10:12 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 10:12 ص

تستعد نيويورك لتوديع قطعها الأخيرة من أكشاك الهواتف العامة بتحويلها إلى أعمال صغيرة من فن الشارع.

وأعاد فنانون مثل باتي سميث وإيفون رينر وجيمي دورهام وهانز هاكه تصميم الأكشاك الأخيرة المتبقية في شوارع نيويورك.

ويستخدم الكثير من الفنانين الأجزاء الخارجية من الأكشاك الواقعة في سيكسث أفينيو في مانهاتن على أنها لوحات.

وبحسب صالة عرض "كورامانزوتو جاليري" التي تستضيف المعرض المفتوح، فسوف تظل الأعمال معروضة حتى الثالث من يناير 2021.

وبعد فترة قصيرة، سوف يفكك مجلس مدينة نيويورك الأكشاك مثلما تم الإعلان مسبقا، وتريد المدينة إقامة مكانها مراكز "واي فاي" عامة لتقديم الإنترنت المجاني.


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