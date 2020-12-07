فتح اللجان الانتخابية وسط إجراءات أمنية مشددة بكفر الشيخ

فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، أبوابها أمام الناخبين وسط إجراءات أمنية مشددة للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب لعام 2020، بجولة الإعادة، والتي يخوضها جميع مرشحي دوائر المحافظة الأربع.

كما تم عمل كردون أمني أمام اللجان، وتواجد أفراد الأمن لفحص هوية المترددين على اللجان، ووُضعت بوابات إلكترونية بمدخل اللجان.

وكان تم تجهيز 801 مقر انتخابي على مراكز وقرى المحافظة، لاستقبال 2 مليون و350 ألف ناخب لهم حق التصويت بالمحافظة.

وتوافد أنصار المرشحين أمام اللجان الانتخابية منذ ساعات الصباح؛ للإدلاء بأصواتهم.

فيما تأخر عدد من اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس النواب عن الفتح بالموعد المحدد التاسعة صباحا بقرى ميت الديبة وشباس عمير، وقونة وعشوش بقلين والمراجعين والحمراوي بكفر الشيخ والشبابية وبر بحري وسوق الثلاثاء ببلطيم.

ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، رؤساء المدن، بتكثيف أعمال النظافة بمناطق مقرات اللجان الانتخابية، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال عملية التصويت للحفاظ على سلامة المواطنين، مشدداً على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديري المدارس لمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر انتخابي من حيث تجهيز أماكن لانتظار الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير على الناخبين وأعضاء اللجان، وإزالة العبارات المسيئة والدعاية الانتخابية من على جدران المقرات الانتخابية، ومنع أي وسيلة من وسائل الدعاية داخل أو خارج اللجان.