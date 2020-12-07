محافظ القاهرة: لا شكاوى بانتخابات المرحلة الثانية للنواب حتى الآن

عبد العال: 6 لجان عامة بـ589 لجنة فرعية داخل 244 مركز انتخابي مع توافر الكمامات والمطهرات





تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عدد من اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير العملية الإنتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، حيث زار لجنة مدرسة الطبري الثانوية بنين بروكسي ولجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر.



وأكد المحافظ خلال بيان له اليوم الاثنين، أن انتظام عملية الإقتراع في جميع اللجان منذ التاسعة صباحًا حيث يوجد بالقاهرة حوالى 3226650 ناخبا موزعون على 6 لجان عامة بها 589 لجنة فرعية داخل 244 مركزا انتخابيا، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة لمتابعة انتخابات الإعادة لمجلس النواب لم تتلقى أي شكاوى ولم يتم رصد أي ملاحظات حتى الآن.



وأوضح عبد العال أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، داعيًا المواطنين لاستخدام حقهم الدستورى فى المشاركة واختيار مرشحهم بحرية، مؤكدًا من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، كتوفير عدد كافي من المقاعد لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الناخبين واستخدام المطهرات والكمامات.



ولفت إلى توافر كافة الوسائل التي تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة مثل مد اللجان بكراسي متحركة لكبار السن ومبردات المياه والمراوح ومظلات لحماية الناخبين من حرارة الشمس، متفقًدا محيط اللجان الانتخابية للتأكد من نظافتها وعدم وجود أي اشغالات أو مخلفات أو صناديق قمامة أو سيارات متهالكة ومتروكة بالشوارع المحيطة بها.