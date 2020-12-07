عبارات الإشادة تنهال على بيريز وراسل قبل السباق الختامي لفورمولا وان بأبوظبي

بعد أن تأثرت بشكل كبير بأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد خلال هذا الموسم، تختتم منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 يوم الأحد المقبل بإقامة سباق أبوظبي، والذي قد يكون الأخير لسيرخيو بيريز الذي توج أمس الأحد بالسباق قبل الأخير الذي أقيم على مضمار البحرين الدولي في صخير.

أما فريق مرسيدس، فيتطلع إلى التعويض بعد ارتكاب خطأ يتعلق بالإطارات تسبب في فقدان سائقه جورج راسل، الذي شارك بدلا من لويس هاميلتون، الصدارة وفرصة تحقيق الفوز بالسباق البحريني.

وقد يكون سباق أبوظبي هو الأخير لبيريز، أو على الأقل هو الأخير له قبل الغياب لمدة عام، لكنه يشكل فرصة أمام السائق المكسيكي لإثبات جدارته بمواصلة التواجد في منافسات فورمولا-1.

وفجر بيريز سائق فريق ريسينج بوينت مفاجأة عندما حقق الانتصار الأول في مسيرته بفورمولا-1 في سباق أمس، حيث استغل خطأ فادحا ارتكبه فريق مرسيدس عندما اختار إطارات غير مناسبة وهو ما اضطر سائقه راسل للتوقف مجددا في نقطة الصيانة وكلفه ذلك فقدان الصدارة وفرصة انتزاع الفوز الذي كان سيشكل مفاجأة من العيار الثقيل أيضا في أول مشاركة له ببطولة العالم لفورمولا-1.

وحل راسل، في سباق أمس، مكان لويس هاميلتون الذي حسم هذا الموسم لقب بطولة العالم للمرة السابعة في مسيرته، حيث كشفت الفحوص يوم الاثنين الماضي إصابة السائق البريطاني بعدوى فيروس كورونا المستجد، ولا تزال مشاركته في سباق أبوظبي متوقفة على موعد ظهور نتائج سلبية لفحوص كورونا الخاصة به.

وفي حالة عدم ثبوت تعافي هاميلتون في الوقت المناسب، سيحصل راسل على فرصة أخرى كما سيحصل مرسيدس على فرصة لتعويض راسل بعد خطأ سباق أمس.

واستغل بيريز خطأ فريق مرسيدس بالشكل الأمثل ليحقق الانتصار الأول له في السباق رقم 190 بمسيرته في فورمولا-1 والذي قد يكون قبل الأخير بالنسبة له، حيث قرر فريق ريسينج بوينت عدم تجديد عقده إلى ما بعد الموسم الجاري.

وكان الفريق قد أعلن تعاقده مع الألماني سيبستيان فيتيل، بطل العالم أربع مرات، ليحل مكان بيريز اعتبارا من الموسم المقبل.

وتناولت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية اليوم الاثنين ما شهده سباق البحرين من مشاعر هائلة ما بين البهجة والحسرة إثر أحداثه المثيرة ومفاجآته.

أما صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية فقد تحدثت عن :"كارثة لمرسيدس، وسباق أكثر جنونا لسيرخيو بيريز."

وربما تتمثل الفرصة الوحيدة أمام بيريز للاستمرار في 2021، في استغناء ريد بول عن أليكس ألبورن.

وقال بيريز إن الانتصار في سباق الأمس منحه المزيد من الشعور بالسلام الداخلي، وتعهد بمواصلة الكفاح.

وأضاف :"أنا مصمم على التواجد هنا (في منافسات فورمولا-1)، سواء في العام المقبل أو العام التالي. لدي بالفعل خيارات جيدة لعام 2022، لذلك فالأفضل بالنسبة لي الاستمرار في العام المقبل، لكن إذا كان علي التوقف خلاله، فلن يشكل هذا كارثة، يمكنني العودة في 2022 ."

ومن جانبه، اعترف توتو فولف رئيس فريق مرسيدس بأن الخطأ الذي شهده سباق أمس كان بداية تبدد فرصة راسل خلال السباق الذي شهد أيضا ثقبا في أحد إطارات سيارته لينهى السباق في المركز التاسع.

وقدم راسل مستويات جيدة في تجارب السباق البحريني كما تجاوز زميله فالتيري بوتاس خلال سباق أمس قبل أن يتراجع بسبب الخطأ وكذلك بسبب ثقب الإطار.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن جورج راسل يعد أول بريطاني بعد لويس هاميلتون، يستعرض موهبته بهذا الشكل الرائع في فورمولا-1، لكن الحظ عانده.

وقال فولف إن راسل قدم "سباقا هائلا" وإنها لن تكون آخر فرصة أمامه لتحقيق الفوز بسباق.

وأضاف :"هي مجرد بداية لقصة رائعة، لم تشهد نجاحا في هذا السباق، لكن يمكنني القول إن نجما جديدا قد ولد."