أفادت قناة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الإثنين، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيعقد فعالية، غدا الثلاثاء؛ ليقدم رسميا ترشيحاته لأعضاء الفريق الطبي، الذي سيدير أزمة فيروس كورونا المستجد، عندما يتولى منصبه في يناير المقبل.



وذكرت القناة الأمريكية أن بايدن يعتزم ترشيح المدعي العام بولاية كاليفورنيا خافيير بيسيرا ليصبح وزيرا للصحة والخدمات الإنسانية، وفي حال تصديق مجلس الشيوخ على ترشيحه سيكون "بيسيرا" أول أمريكي من أصول لاتينية يتقلد هذا المنصب.



ورشح بايدن الدكتور فيفيك ميرثي ليكون الجراح العام في الولايات المتحدة، والذي شغل هذا المنصب في عهد الرئيس السابق باراك أوباما في الفترة من 2014-2017، كما اختار بايدن الدكتورة روشيل والينسكي لتصبح مديرة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، والدكتور أنطوني فاوتشي ليكون كبير مستشاري الصحة بشأن فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى منصب مدير المعهد الأمريكي الوطني للحساسية والأمراض المعدية.