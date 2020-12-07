مدربه: الشناوي شخصية قوية «لم يكن طفلا يرتدي بامبرز« في نهائي القرن

أشاد ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي كثيرا بقائد الفريق محمد الشناوي بعد التتويج بثلاثية الدوري وكأس مصر ودوري الأبطال هذا الموسم.

قال يانكون عبر قناة قناة MBC مصر "الشناوي شخصية ملتزمة ومحترفة للغاية، يعلم تماما أن مسيرة لاعب كرة القدم قصيرة، وليس أمامه سوى العمل في صمت".

وأضاف "لقد نضج الشناوي وتغير للأفضل، وشخصيته قوية للغاية، وهو ما ظهر بقوة في مباراة الزمالك بنهائي دوري الأبطال".

وواصل مدرب حراس الأهلي "أن تخسر أمام الزمالك مرتين ثم تواجهه في مباراة تعد الأهم لناديك، وتتقدم بهدف ثم تتعادل 1-1، لا يمكن أن تكون خائفا، بل أظهر الشناوي قوة شخصيته، مثل هذه المباريات تحتاج رجلا وليس طفلا يرتدي بامبرز".

واستطرد "أرى أن مستقبل الشناوي مع الأهلي، بالطبع يمكنه اللعب لناد أوروبي، وهو يعلم ذلك، وسوف يكتسب خبرات كبيرة".

واستدرك ميشيل يانكون في ختام تصريحاته "إلا أن الشناوي يلعب بالفعل لأكبر ناد في إفريقيا، فما الداع لأن يرحل عن الفريق؟!".