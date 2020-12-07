المعارضة الرئيسية ومجموعة ليما ترفضان نتائج انتخابات فنزويلا

ذكر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الاثنين أن الفوز المتوقع الذي حققه حزبه الاشتراكي في انتخابات أمس الأحد سوف يدشن "مرحلة جديدة من إعادة بناء البرلمان".



غير أن مجموعة ليما لدول القارة الأمريكية دعت المجتمع الدولي لرفض الانتخابات.



وبعد فرز أكثر من 82 % من الأصوات، فاز مادورو وحلفاؤه الاشتراكيون بما يزيد قليلا عن 67% ، وفقاً لما ذكرته محطة تيليسور الفنزويلية. وحصلت أحزاب المعارضة على ما يقرب من 32% من الأصوات.



وقاطعت أحزاب المعارضة الرئيسية الانتخابات، وحثت أنصارها على عدم التصويت، بقيادة زعيم المعارضة ورئيس البرلمان خوان جوايدو الذي دخل في صراع على السلطة مع مادورو في كانون ثان/يناير 2019. واعترفت به عشرات الدول كرئيس مؤقت لفنزويلا.



وأعلن مادورو أن تغييرا في الدورة، هو تغيير إيجابي وجيد للعمل وللتعافي "، فيما سيتولى حزبه السيطرة على مؤسسة الحكومة الوحيدة في فنزويلا التي مازالت في أيدي المعارضة.



واتهم جوايد الحكومة بـ"تصنيع النتائج" التي كانت بمثابة "باطل محض". ودعا إلى مظاهرات في 12 كانون أول/ديسمبر.



وقالت مجموعة ليما لدول القارة الأمريكية، التي تم إنشاؤها في 2017 للسعي لحل إقليمي للأزمة الفنزويلية في بيان، إن الانتخابات أجريت "بدون أدنى حد من الضمانات لعملية ديمقراطية".



وجاء في البيان: "ندعو المجتمع الدولي للانضمام إلى رفض هذه الانتخابات المزورة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في فنزويلا"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال المجلس الانتخابي إن نسبة الإقبال على الانتخابات بلغت 31 %. ويحق لأكثر من 20 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم لانتخاب 277 عضوا في الجمعية الوطنية، بزيادة 110 أعضاء عن البرلمان المنتهية ولايته.