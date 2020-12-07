أمين الجامعة العربية: لا يوجد ما يسمى حق إسقاط الدولة

أبو الغيط: مصر لديها رئيس شب على الوطنية الحقيقية الخالصة

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن «مصر حباها الله بقوات مسلحة مقبلوة ومحبوبة ومرضية عنها شعبيا»، معقبًا: «مافيش أسرة مصرية مافيهاش رجل يخدم في القوات المسلحة»، حسب تعبيره.

وأضاف أبو الغيط، في لقاء ببرنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد: «مصر لديها رئيس شب على الوطنية المصرية الحقيقية الخالصة».

وأوضح أن كل شيء يجري في مصر وفق المجتمع المنظم، متابعًا: «هناك أولويات تتمثل في الأمن والاستقرار للانطلاق للمهام الأخرى، مثل تحسين أداء التعليم والصحة والثقافة».

وأكد أنه لا يوجد ما يسمى بـ«إسقاط الدولة»، قائلًا: «مافيش حق اسمه إسقاط الدولة، لكن هناك حق العيش والتعليم والسكن والفرصة المتكافئة».