رئيس وزراء بولندا يستبعد تضرر الاقتصاد من تعثر تمرير ميزانية الاتحاد الأوروبي

استبعد ماتيوش مورافيسكي رئيس وزراء بولندا، أن يتأثر اقتصاد بلاده بشدة إذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية العام الجديد؛ بسبب الخلاف مع بولندا والمجر حول ربط صرف مخصصات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالالتزام بقواعد سيادة القانون، واحتمالات اللجوء إلى ميزانية طوارئ أوروبية لتمويل الإنفاق بشكل شهري.

وأضاف مورافيسكي، في مقابلة مع صحيفة بالس بيتسنيسو البولندية، أن برامج الاستثمار التي أطلقتها بولندا بمليارات الزلوتي "العملة البولندية" ستساهم في النمو الاقتصادي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس الوزراء، القول إن بلاده ستلجأ إلى استخدام حق النقض "الفيتو"؛ لمنع صدور قرار بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل إلى حل وسط بشأن آلية سيادة القانون.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن بولندا تستطيع تلبية احتياجاتها التمويلية من خلال الاقتراض، بفضل انخفاض معدل الدين العام لديها والذي يبلغ 55% من إجمالي الناتج المحلي.

وكانت بولندا والمجر، قد سحبتا في أواخر الشهر الماضي تأييدهما لقرار أساسي بشأن خطة الإنفاق للاتحاد الأوروبي في الفترة من 2021 إلى 2027 بسبب نزاع منفصل بشأن ما تعتبره الدولتان تدخلا في شؤونهما الداخلية من جانب مسؤولي الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي الـ25 الأخرى.

ومن المنتظر أن يؤدي اعتراض بولندا والمجر على خطة إنفاق الاتحاد الأوروبي إلى تأجيل طويل لتمرير هذه الخطة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 8. 1 تريليون يورو (1. 2 تريليون دولار).

وتخشى بولندا والمجر، من أن تؤدي الآلية الجديدة والتي تسمح بمنع صرف الأموال لأي دولة عضو إذا اعتبرها منتهكة لقواعد سيادة القانون وإلى الحد من سيادة الدولة.

وتواجه بولندا والمجر، انتقادات واسعة من جانب أطراف في الاتحاد الأوروبي لاتهمامها بالتدخل في استقلال القضاء والحد من حرية الإعلام.

وقال رئيسا وزراء البلدين في الإعلان المشترك إن الآلية المقترحة تطبق تعريفات غامضة وشروط غير واضحة بدون معايير واضحة يمكن أن تستند إليها العقوبات.