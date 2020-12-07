مجلس السيادة السوداني يؤكد دعمه لعمل النيابة العامة

أكد الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، دعم ومساندة المجلس لعمل النيابة العامة وتذليل كافة العقبات والصعاب التي تعوق أداء واجباتها الدستورية والقانونية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها في السودان.



وأطمأن كباشي، لدى لقائه اليوم مع النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر، على مجمل الترتيبات التي اتخذتها النيابة العامة لتنفيذ الجوانب التي تخص تطوير وترقية الأداء.



من جانبه، أبدى النائب العام استعداد النيابة العامة لدعم تنفيذ اتفاق السلام من خلال تنظيم ورش عمل تشارك فيها جميع الأطراف.



يذكر أن مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، كان أجاز في وقت سابق التقرير الذى قدمه النائب العام، والذى تضمن عددا من العقبات التي تعوق أداء النيابة العامة ووجه بمعالجتها، خاصة الجوانب المتعلقة بنقص الكادر البشري ونظام الحوسبة والتدريب ورفع القدرات.