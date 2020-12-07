«مناهضة العنف ضد المرأة» دورة تدريبية ينظمها «قومي المرأة» بالمنيا

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، برعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس بالمنيا، دورة تدريبية لعدد 14 شخصا من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، بهدف إدماج الرجال في قضايا مناهضة العنف ضد المرأة بمشروع (معا) للقضاء على ختان الإناث، والذي تنفذه هيئة “كير” الدولية في مصر بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة واللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

قالت الدكتورة منال أبو سمرة، مقررة الفرع بالمنيا، إن التدريب تناول العنف ضد المرأة وأنواعه وأسبابه وتأثيره علي كل من الرجل والمراة وبدائله.

بالإضافة إلى إلقاء الضوء على عملية تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات والمعروفة باسم ختان الإناث من منظورها الديني والطبي والنفسى والاجتماعي والقانونى وإبراز أهمية دور رجال الدين فى دعم المرأة فى مواجهة العنف الذي يمارس ضدها.

وأضافت الدكتورة منال أبو سمرة أن الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها بفرع المجلس تاتي فى إطار تنفيذ خطة التعاون المشترك بين المجلس وهيئة كير الدولية فى مصر للإحتفال بال 16 يوم البرتقالية لمناهضة العنف ضد المرأة ، وحاضر فيهما كلا من مينا بخيت وطه أحمد تحت وبإشراف بيمن فايق مدير المشرع بمحافظتى المنيا وبني سويف.

كما شارك في التدريبات الدكتورة عزة العربي وجيهان جميل والدكتور أسامة سمير وجيهان رشيد ومارى هنرى وصباح رمضان أعضاء فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا.

وفي سياق متصل شهد مقر الفرع خلال الفترة الماضية عرضا لمسرح تفاعلى حول قضية ختان الإناث بالتعاون مع هيئة كير الدولية فى مصر، وقد تم اختيار المسرح التفاعلي كأحد المداخلات الحيوية وغير التقليدية لهذه القضية والذي يسمح بالتفاعل المباشر بين النص المسرحي وشخوصه وبين جموع السيدات المستهدفات حيث تتحول فيه المتفرجات إلى مشاركات ومحاورات في الوقت نفسه مما يعمق ويبرز أبعاد القضية وزواياها المختلفة وقد لاقي العرض المسرحى قبولا وتفاعلا إيجابيا لدى المستهدفات.

كما عقد الفرع ندوة بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الحقوق بالجامعة بحضور ٥٠ طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة حول قضايا العنف ضد المرأة وأشكاله المختلفة والتعريف بالقوانين والمعاهدات والإتفاقيات الدولية التي تناهضه وتجرمه.

حاضر في الندوة الدكتور حمادة حسن أستاذ مساعد الشريعة وعضو وحدة مناهضة العنف بالجامعة ودعاء شلقامي الأمين العام لمحكمة المنيا الابتدائية.