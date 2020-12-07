اندلع حريق ضخم في كنسية ميدل كوليجيت الأمريكية التاريخية ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من محتوياتها الداخلية ونوافذها الزجاجية، فيما نظم أمريكيون وقفة حداد حزنًا على ما تعرضت له منذ ساعات- وفقًا لموقع الكنسية الرسمي.

ولم يتسبب الحريق في خسائر بشرية ولكن تعرض 4 من رجال الإطفاء لحروق طفيفة خلال عملية إخماد الحريق الذي نشب أول أمس السبت، فيما قال قائد هيئة الإطفاء، جون هودجنز، إن عملية إعادة الجزء المتضرر من ميدل كوليجيت ستكون صعبة.

وأكد مسؤولو إدارة الدفاع الوطني في نيويورك في تصريح لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن الحريق شب في مبنى سكني ملتصق بالكنسية ولكن سرعان ما انتشر الحريق وطال سقف ميدل كوليجيت في الخامسة صباحًا.

وبحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، فإن كنسية ميدل كوليجيت البروتستانتية يعود عمرها لـ128 عامًا، حيث شيدت عام 1892 ومن أهم معالمها، جرس الحرية الذي صنع عام 1729 بهولندا، وحصل على شهرة وأصبح من المعالم التاريخية الأمريكية بسبب دقه خلال إعلان الاستقلال الأمريكي عام 1776 قبل اكتمال بناء الكنسية.

وشيدت الكنسية الشهيرة باسم "الكوليجيت الوسطى"، بموجب ميثاق ملكي عام 1696، وتعتبر من أقدم الكنائس في نيويورك.

وتحتوي كنسية ميدل كوليجيت، على أكثر من 10 نوافذ مصنوعة من ذهب ومجوهرات صممتها شركة "تيفاني"- التي تعد واحدة من أكبر الشركات الأمريكية في المجوهرات، إضافة إلى سقف الكنسية المصنوع من قبة كبيرة تمتلى بالمجوهرات أيضًا.

ولم يكن دق جرس الكنسية خلال إعلان الاستقلال الأمريكي هو الوقت الوحيد لظهور صوته، حيث أنه يدق خلال تنصيب وموت كل رئيس أمريكي منذ إنشاء الكنيسة، بجانب دقه خلال الأحداث الهامة التي تمر بها مدينة نيويورك، ومنها هجمات 11 سبتمبر على مركز التجارة العالمي.