الداخلية البيلاروسية: اعتقال 344 شخصا لانتهاكهم قانون التظاهر

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية البيلاروسية أولجا تشيمودانوفا، اليوم الإثنين، أن الجهات المختصة بإنفاذ القانون في بيلاروسيا اعتقلت 344 شخصًا خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أمس الأحد.

وأوضحت تشيمودانوفا، في تصريحاتها التي أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه "تم اعتقال 344 شخصًا لخرقهم قانون التظاهر إلى أن تنظر المحكمة في قضاياهم بشأن المخالفات الإدارية".. مؤكدة أن التحقيقات جارية مع المتهمين بتهمة مقاومة قوات إنفاذ القانون وعرقلة حركة المرور.

وتشهد بيلاروسيا موجة اضطرابات اجتماعية ومظاهرات واسعة النطاق، على خلفية الإعلان عن تحقيق لوكاشينكو الذي يقود البلاد منذ عام 1994 فوزا ساحقَا في انتخابات الرئاسة التي نظمت في وقت سابق من أغسطس الماضي.