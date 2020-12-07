الناخبون الغانيون يصوتون لاختيار رئيسا للبلاد

تشهد غانا، الدولة المنتجة للذهب في غرب إفريقيا، اليوم الاثنين، إجراء انتخابات لاختيار برلمان ورئيس للبلاد، في سباق أطلق عليه اسم "معركة العملاقين".

واصطفت طوابير طويلة عند مراكز الاقتراع في أنحاء البلاد، قبل فترة طويلة من بدء التصويت رسميا في الساعة السابعة صباحا (0700 بتوقيت جرينتش)، إذ يرغب المواطنون في الإدلاء بأصواتهم قبل الذهاب إلى العمل وقبل أن تشتد درجات حرارة اليوم.

ويواجه الرئيس الحالي نانا أكوفو-أدو، المنتمي لـ"الحزب الوطني الجديد" الحاكم، الرئيس السابق جون دراماني ماهاما، زعيم "حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي".

ويشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يتنافس فيها كل من أكوفو أدو وماهاما، أمام كل منهما الآخر على أعلى منصب في البلاد، إذ فاز كل منهما من قبل بمنصب الرئيس لمرة واحدة.

وفاز أكوفو أدو، في الانتخابات التي جرت في عام 2016، كما فاز ماهاما في الانتخابات التي جرت في عام 2012.

وعلى الرغم من تنافس 12 مرشحا، بينهم امرأتان، في الانتخابات الرئاسية، يتردد أن أكوفو أدو وماهاما هما فقط من لديهما فرصة للفوز.

ويحتاج المرشح الحصول على 50 بالمئة على الأقل من الأصوات لكي يتم انتخابه في الجولة الأولى.

ومن المقرر أن يختار الناخبون المسجلون في غانا، والبالغ عددهم نحو 17 مليونا، 275 نائبا من بين 914 مرشحا.

ومن المتوقع أن يفوز حزب أكوفو أدو بأغلبية المقاعد في البرلمان مرة أخرى.

ويتم التصويت في أكثر من 33 ألف مركز اقتراع، وسيستمر حتى الساعة الخامسة مساء"1700 بتوقيت جرينتش".

وطبقت لجنة الانتخابات سياسة صارمة تتلخص في لا تصويت بدون كمامة، كما طلبت من الناخبين غسل أيديهم وتعقيمها قبل الدخول إلى مراكز التصويت.

ومن المتوقع أن تعلن اللجنة الانتخابية النتائج خلال 72 ساعة من انتهاء التصويت.

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