سنغافورة تستضيف الدورة الجديدة من المنتدى الاقتصادي العالمي

أعلن منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الاثنين، اعتزامهم عقد الدورة الجديدة للمنتدى في سنغافورة، وليس في منتجع دافوس السويسري كالمعتاد.

وقال منظمو المنتدى، الذي يضم قادة دول ورؤساء شركات ومفكرين، في بيان، "بعد تفكير عميق، وفي ضوء الموقف الراهن بالنسبة لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فقد تقرر أن سنغافورة هي أفضل مكان لعقد الاجتماع".

يذكر أن سنغافورة سجلت إصابة محلية واحدة بفيروس كورونا المستجد، وأقل من 20 إصابة قادمة من الخارج يوميًا منذ السبت الماضي، في حين سجلت سويسرا حوالي 9800 إصابة يوميًا منذ بداية الأسبوع.

يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي يعقد عادة في منتجع دافوس السويسري في يناير من كل عام.

وكان منظمو المنتدى يعتزمون نقل الدورة الجديدة للمنتدى إلى مدينة لوسرن السويسرية؛ لتوفير مكان أوسع يتيح زيادة التباعد الاجتماعي بين المشاركين قبل الاستقرار على عقده في سنغافورة، خلال الفترة من 13 إلى 16 مايو المقبل.