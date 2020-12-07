السيطرة على تسرب غاز بموقع مياه الشرب بكفر الشيخ

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شهدت مدينة كفر الشيخ، منذ قليل، تسريب غاز بموقع شركة مياه الشرب والصرف.
وانتقلت على الفور الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع التسريب، وتم السيطرة عليه، فيما يتابع محافظ كفر الشيخ الموقف.