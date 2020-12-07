نائبة أمريكية: على بايدن تعيين أشخاص من أصول أفريقية لتولي مناصب وزارية عليا

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قالت عضوة مجلس النواب الأمريكي، كارين باس، إنه ينبغي على إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، أن ترشح أمريكيا من أصول أفريقية لشغل منصب واحد على الأقل من المنصبين الوزاريين الكبيرين الباقيين.

وأضافت: "سيكون الأمر عظيما إذا فعل ذلك بالنسبة لمنصب وزير الدفاع"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان بايدن قد اختار شخصين لشغل منصبين من المناصب الأربعة الكبرى، وهما أنتوني بلينكن لمنصب وزير الخارجية وجانيت يلين لمنصب وزير الخزانة، وهما من البيض.

وقالت باس إنه يتعين على بايدن أن ينظر في اختيار أشخاص من أصول أفريقية للمنصبين الآخرين وهما منصب النائب العام ووزير الدفاع.