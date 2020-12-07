 نائبة أمريكية: على بايدن تعيين أشخاص من أصول أفريقية لتولي مناصب وزارية عليا - بوابة الشروق
الإثنين 7 ديسمبر 2020 2:00 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

مع أم ضد استمرار التعليم عن بُعد إذا انتهت أزمة كورونا؟
النتـائـج تصويت

نائبة أمريكية: على بايدن تعيين أشخاص من أصول أفريقية لتولي مناصب وزارية عليا

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 1:10 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 1:10 ص

قالت عضوة مجلس النواب الأمريكي، كارين باس، إنه ينبغي على إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، أن ترشح أمريكيا من أصول أفريقية لشغل منصب واحد على الأقل من المنصبين الوزاريين الكبيرين الباقيين.

وأضافت: "سيكون الأمر عظيما إذا فعل ذلك بالنسبة لمنصب وزير الدفاع"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان بايدن قد اختار شخصين لشغل منصبين من المناصب الأربعة الكبرى، وهما أنتوني بلينكن لمنصب وزير الخارجية وجانيت يلين لمنصب وزير الخزانة، وهما من البيض.

وقالت باس إنه يتعين على بايدن أن ينظر في اختيار أشخاص من أصول أفريقية للمنصبين الآخرين وهما منصب النائب العام ووزير الدفاع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك