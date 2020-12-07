 رئيس وزراء رومانيا يرجح فوز الحزب الوطني الليبرالي في الانتخابات - بوابة الشروق
الإثنين 7 ديسمبر 2020 6:35 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

مع أم ضد استمرار التعليم عن بُعد إذا انتهت أزمة كورونا؟
النتـائـج تصويت

رئيس وزراء رومانيا يرجح فوز الحزب الوطني الليبرالي في الانتخابات

رويترز
نشر في: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 6:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 6:22 ص

رجح رئيس الوزراء الروماني لودوفيك أوربان فوز "الحزب الوطني الليبرالي" الحاكم في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها بلاده اليوم.

وفي تصريح له بعد انتهاء التصويت، قال أوربان: "أعتقد أن "الحزب الوطني الليبرالي" هو الفائز في هذه الانتخابات".

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء بأن استطلاعات الرأي أظهرت تعادل الليبراليين الرومانيين والديمقراطيين الاجتماعيين في الانتخابات العامة البرلمانية.

وأشارت الاستطلاعات إلى أنه "ظهر الليبراليون الحاكمون في رومانيا (PNL) والديمقراطيون الاشتراكيون اليساريون (PSD) متعادلين في المركز الأول في الانتخابات بنسبة 29 بالمئة و30.5 بالمئة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك