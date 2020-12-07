ارتفاع المؤشر الرئيسي لنشاط الاقتصاد الياباني إلى أعلى مستوى له منذ 16 شهرا

أظهرت بيانات رسمية أولية، نشرت اليوم الاثنين، ارتفاع المؤشر الرئيسي لقياس نشاط الاقتصاد الياباني خلال أكتوبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 16 شهرا.

وسجل المؤشر الذي يقيس النشاط المستقبلي للاقتصاد الياباني في أكتوبر الماضي 8ر93 نقطة مقابل 3ر93 نقطة في سبتمبر الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يونيو من العام الماضي عندما سجل 1ر94 نقطة.

وارتفع في الوقت نفسه مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس النشاط الاقتصادي الحالي إلى 7ر89 نقطة خلال أكتوبر الماضي مقابل 8ر84 نقطة خلال سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير الماضي.

وتراجع مؤشر "التأخر الاقتصادي" الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة إلى 9ر89 نقطة في أكتوبر الماضي، مقابل 7ر91 نقطة خلال الشهر السابق، ليصل إلى أقل مستوى له منذ أبريل 2011.