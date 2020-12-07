تحويلات عمال بنجلاديش في الخارج تصل إلى 2 مليار دولار في نوفمبر

بلغت تحويلات عمال بنجلاديش في الخارج 2.08 مليار دولار في نوفمبر.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 34% على الشهر نفسه من العام الماضي وأقل بنسبة 1ر1% مقارنة بشهر أكتوبر، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن البنك المركزي للبلاد.

وبلغ إجمالي التحويلات من العاملين في الخارج إلى البلاد 7ر19 مليار دولار حتى الآن خلال العام الجاري، بارتفاع نسبته 18% على الفترة نفسها من عام 2019.

و هناك ما يقرب من 8ر7 مليون بنجلاديشي يعيشون في خارج البلاد في 2019، بحسب الأمم المتحدة.

وتمثل تحويلات العاملين في الخارج ما تصل نسبته إلى 7.7% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.