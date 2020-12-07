التعليم: نشر روابط قنوات التعليم الفني على موقع يوتيوب

ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم نشر روابط القنوات التعليمية لقطاع التعليم الفني على موقع "يوتيوب".

وقال الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفني، في تصريح لبوابة التعليم الفني على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مساء اليوم الاثنين، أنه تم تدريب 95 ألف معلم وموجه بالتعليم الفني ،من إجمالي 140 ألفا، على منصة ادومودو الإلكترونية وكيفية الشرح للطلاب وفقاً للمنظومة الإلكترونية الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم إنتاج أكثر من500 فيديو تعليمي خاص بقناة التعليم الفني على موقع (اليوتيوب) التابع لقطاع التعليم الفني ، من قبل المعلمين المتخصصين لشرح المواد المختلفة بالتعليم الفني.

وأضاف أنه تم انتاج 850 فيديو تعليميا لعرضه علي القناة المستقلة للتعليم الفني ،ويجرى العمل على إنتاج المزيد من الفيديوهات التعليمية، لافتا إلى أن جميع الفيديوهات التعليمية التي تم إنتاجها تغطي جميع الصفوف الدراسية بالتعليم الفني في كافة التخصصات النوعية ( صناعي ، تجاري، زراعي، فندقي).

وأشار رئيس قطاع التعليم الفني إلى أن القناة المستقلة ستبث طوال 8 ساعات يومياً لشرح المناهج، مع بث 8 ساعات إضافية كإعادة لشرح المناهج حتي يتثني لجميع الطلاب متابعتها، لافتاً إلى أنه من المقرر انطلاق القناة نهاية الأسبوع القادم.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قررت، لأول مرة هذا العام ، تطبيق نظام التعليم الهجين في منظومة التعليم المصرية فى ظل استمرار جائحة كورونا، حيث يجمع النظام بين الحضور المدرسي وتطبيق منظومة التعليم عن بعد، لتعتمد في الأساس على شرح المناهج التعليمية عبر القنوات التعليمية بالتليفزيون المصري، إضافة للمنصات الإلكترونية التي وفرتها الوزارة للطلاب بمختلف المراحل التعليمية بالمجان، إضافة إلى توفير محتوى بنك المعرفة.