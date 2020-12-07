ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 138096

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان حتى اليوم الاثنين، إلى 138096 إصابة بعد تسجيل 984 إصابة جديدة خلال 24 ساعة ماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1115 بعد تسجيل 16 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 984 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بينها 966 من بين المقيمين و18 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 135876 منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة منصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 1115 منذ 21 فبراير الماضي.

واتخذ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي قراراً يقضى بحظر التجول بدءاً من الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى الخامسة صباحاً على أن يبدأ ‏الإقفال العام الساعة العاشرة ليلاً.

وشمل القرار تحديد إشغال المطاعم بنسبة 50% والإبقاء على إقفال الملاهي والحانات والمراقص الليلية حتى إشعار آخر، ومنع ‏إقامة الأعراس والمآتم والمناسبات الاجتماعية والحفلات، كما يطلب القرار من المواطنين الالتزام بوضع الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وكان مجلس الوزراء اللبناني، أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي.