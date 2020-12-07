أمريكا تسمح بصرف أدوية الإدمان من الصيدليات دون روشتة خلال جائحة كورونا

استمرار ارتفاع ضحايا فيروس كورونا التاجي في الولايات المتحدة الأمريكية، جعلها تشعر بالقلق على بعض الفئات التي ستتضرر مجددًا في حالة اتخاذ قرار بالإغلاق لحماية الملايين من الإصابة أو الوفاة، ومنهم الأشخاص الذين يتلقون علاجًا للإدمان حاليًا.

ومع زيادة الخوف عليهم، استجابت الحكومة الفيدرالية لمطالبات الأطباء، وقررت تخفيف قواعد الحصول على أدوية الإدمان؛ لتسهيل عملية استكمال العلاج أو البدء فيه خلال الوباء، وسط متابعة المرضى مع الأطباء أو مقدمي الرعاية عبر مكالمات الفيديو والهاتف.

وسمحت الحكومة للأطباء بوصف "البوبرينورفين"، وهو أحد أدوية علاج الإدمان في الولايات المتحدة، للمرضى، بعد تقييم حالتهم الصحية من خلال وسائل التواصل عن بعد، ومنحهم العلاج لأخذه في المنزل، مع السماح لهم بشرائه من الصيدليات دون روشتة بعد أن كان ذلك ممنوعًا في السابق، وكذلك الأمر مع "الميثادون"، وهو من أدوية الإدمان أيضًا.

كما أتاح المسؤولون الفيدراليون، توصيل الدواء للمنازل إلى المرضى ضمن برنامج التأمين الصحي؛ لمتابعة حالتهم الصحية إذا لاحظ الأطباء خلال التواصل معهم عن بعد وجود دلائل تؤكد تعاطيهم للمواد الأفيونية بكمية كبيرة أو أخذ جرعات زائدة قد تؤدي بعد ذلك لموت المريض، حسبما ذكر موقع "فوكس" الأمريكي.

وأكدت كيلي كلارك، رئيس منظمة "حلول أزمة الإدمان" بأمريكا، إن قرارت الولايات المتحدة حاليًا عبارة عن طوق نجاة للكثير من مدمني المواد الأفيونية؛ لأنه خلال بداية انتشار فيروس كورونا في البلاد واتخاذ قرار بالإغلاق، تأثر من يتلقون علاجًا للإدمان، وهذا أدى لارتفاع الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة، لتصل في أبريل الماضي إلى ما يقرب من 78 ألف حالة وفاة، بزيادة قدرها 13% عن العام الماضي.

وأضافت أن التغيرات التي صدرت من الفيدراليين ستساعد العديد على شراء الأدوية أو الحصول عليها من برنامج الخدمة الصحية الذي عانى على مدار سنوات من ضعف التغطية التأمينية لبعض المرضى المتقدمين للعلاج.

وأشارت إلى أن حتى قبل الوباء، كان هناك مرضى غير قادرين على طلب العلاج من مقدمي الخدمة الطبية؛ بسبب عيشهم في مناطق تفتقر إلى هذه الخدمات وبُعد العيادات عليهم؛ ما يصعب عليهم عملية الوصول إليها دائمًا للمتابعة شبه اليومية وتلقي العلاج.