وكيل تعليم الأقصر يتفقد فاعليات 100 مليون صحة بمدرستين

تفقد الدكتور محمد السيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الأحد، فاعليات حملة 100 مليون صحة بمدرستي الأقصر الإعدادية الجديدة بنات ومدرسة الأقصر الإعدادية بنات، ورافقه هشام عبدالستار محمود مدير عام الخدمات والشئون التنفيذية، والدكتور محمد عبدالوهاب مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالاقصر، والدكتور أحمد خضري نائب الفرع حملة ١٠٠ مليون صحة.

وأشار السيد، إلى بدء الحملة منذ أول ديسمبر الجاري في جميع مدارس المرحلة الإعدادية بالمديرية بإجمالي 259 مدرسة لتلاميذ الصف الأول الإعدادي، وأنه تم التجهيز للحملة بإعداد قاعدة بيانات لكل مدرسة وأيام حضور الطلاب وأرسلت لغرفة العمليات بالوزارة.

وفي سياق متصل تابع الدكتور محمد السيد، التصفيات المؤهلة لبطولة الجمهورية للألعاب الفردية والجماعية، حيث أقيمت اليوم تصفيات بطولة السباحة بنادي طلائع النصر للمراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية للبنات، مشيرا إلى أن الفائزين بعد تحقيق الأرقام التأهيلية سيشاركون في المنافسات ببطولة الجمهورية المقامة بالقاهرة.