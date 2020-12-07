مخرجو فيلم جاجارين: العمل روائي ولكن أبطاله أشخاص حقيقيين

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، الفيلم الفرنسي "جاجارين" للمخرجين فاني لياتارد وجيريمي ترويله، في عرضة الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية للدورة 42.

وقال مخرجي الفيلم إنه رغم أن العمل روائي فإن جزء كبير من أبطاله أشخاص حقيقيين، وإن المنطقة التي تم التصوير بها منطقة حقيقة وحية، وجزء من أبطال العمل من نفس المنطقة، ولم تكن لهم أي تجربة تمثيلية من قبل.

وتدور أحداث الفيلم حول المراهق "يوري" الذي يقاتل وحيدًا؛ من أجل إنقاذ المدينة السكنية التي يقطنها في باريس، والتي تحمل اسمه واسم رائد الفضاء الروسي "يوري جاجارين"، وذلك بعد أن بدأت السلطات الفرنسية في إزالتها.

الفيلم يطرح قضايا المراهقة المفضلة لدى كثير من السينمائيين حول العالم حاليًا، ويمزج بمهارة بين الواقع والخيال والحلم والحقيقة، رغم أنه يتناول موضوعًا واقعيًا جدًا، وهو قرار الحكومة الفرنسية بإزالة مشروع "جاجارين" السكني، الذي كان قد افتتح عام 1963، في حضور رائد الفضاء الروسي، في ظل تولي الحزب الشيوعي الفرنسي الحكم، لتتجاوز الإزالة فكرة هدم بعض البيوت، وتكون رمزًا لزوال عصر بأكمله بكل ما ينتمي إليه.