قومي المرأة بالإسكندرية ينظم ندوة حول الآثار السلبية للزواج غير الموثق

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية، ندوة بعنوان "الآثار السلبية المترتبة على الزواج غير المُوثَّق"، وذلك بجمعية الهلال الأحمر فرع سموحه، وتأتي في إطار حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

وتحدثت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، اليوم الاثنين، عن اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وتناولت مظاهر العنف المُمَارس ضد النساء.

وتناولت أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة وأنواعه، سواء العنف الاقتصادي أو النفسي أو الجنسي أو الجسدي، مشيرة إلى آليات حماية المرأة من العنف من خلال مكتب الشكاوى بالمجلس القومي.

وقال هاني موريس، مدير جمعية كاريتاس مصر، إن أشكال العنف للمرأة تتمثل في الزواج غير المُوثَّق وهو شكل من أشكال العنف الذي تتعرض له الفتيات ويحرمهن من كافة حقوقهن الاجتماعية والقانونية وغيرها، كما أن التحرش من أشكال العنف التي تتعرض له الفتيات من الصغر.

واختتمت الندوة أعمالها بعدد من التوصيات؛ أهمها: ضرورة استمرار نشر حقوق المرأة في ضوء القوانين المتعلقةً بالأسرة، ونشر أهم العقوبات الصادرة للعنف ضد المرأة في وسائل الإعلام المرئي والمسموع، وعرض الخدمات المقدمة للناجيات من العنف سواء خدمات الدعم النفسي أو الطبي أو الاجتماعي أو القانوني.