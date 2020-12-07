تونس تؤكد ضرورة تذليل الصعوبات لاسترجاع الأمول المودعة في البنوك السويسرية

أكد وزير العدل التونسي، محمد بوستة، ضرورة تذليل الصعوبات العالقة بخصوص استرجاء الأموال والمبالغ المودعة في البنوك السويسرية والتي لم يتم إلى حد الآن تمكين الدولة التونسية من استرجاعها.

وأشار وزير العدل التونسي - خلال استقباله،اليوم الاثنين، سفير سويسرا بتونس، ايتيان تيفوز - إلى ضرورة مضاعفة الجهود لمزيد من التنسيق وتذليل هذه الصعوبات المتعلقة بهذا الملف، باعتباره محل متابعة قضائية من قبل القضاء التونسي والسويسري وقد شهد على امتداد السنوات الماضية القيام بعديد الإجراءات القضائية بهدف التوصل إلى نتائج إيجابية فيه.