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قالت الفنانة صابرين، إنها تعرضت للإصابة بفيروس كورونا؛ نتيجة مخالطة أخيها وزوجته اللذين تعرضا لوعكة صحية، نافية أن يكون لمهرجان القاهرة السينمائي علاقة بإصابتها بالفيروس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أنها كانت ملتزمة بالإجراءات الاحترازية بشكل كبير أثناء تواجدها بالمهرجان.

ولفتت إلى أن حاسة الشم أظهرت لأهل البيت إصابتهم بالفيروس، موضحة: «أخي وزوجته يتعرضان لحساسية في الصدر وجيوب أنفية مع دخول فصل الشتاء كأمر معتاد، وحاسة الشم أظهرت لنا الإصابة والعدوى انتقلت لي ولابني وزوجي».