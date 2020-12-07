لجان دار السلام والبساتين تفتح أبوابها أمام الناخبين في جولة الإعادة بمجلس النواب

فتحت لجان مجمع مدارس دار السلام والبساتين، أبوابها أمام الناخبين، في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، التي تستمر اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء.

وشهد محيط مجمع المدارس صباح اليوم، تشديدات أمنية من قبل أفراد الأمن المكلفين بتأمين العملية الانتخابية، إضافة للتأكيد على الإجراءات الاحترازية والحفاظ على أتبعها من قبل الناخبين قبل الدخول للاقتراع.

كما شهدت اللجان، إقبالا ضعيفا في الدقائق الأولى من فتح باب اللجان في التاسعة من صباح اليوم.

ويتنافس في جولة الإعادة على مقعد وحيد كل من أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وعضو مجلس النواب الحالي، وعلي عبد الونيس نائب الدائرة الحالي.