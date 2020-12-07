 فرنسا.. 174 وفاة و11022 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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فرنسا.. 174 وفاة و11022 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رويترز
نشر في: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 6:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 6:51 ص

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 174 وفاة و11022 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 55155، فيما إجمالي الإصابات بلغ 2292497.

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