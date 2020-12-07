انتكاسة بارتي تضاعف «مصائب أرسنال»

تعرضت آمال توماس بارتي لاعب وسط أرسنال، للعودة لصفوف فريقه بعد التعافي، لانتكاسة، عندما تجددت إصابته في الفخذ في أول مباراة يشارك فيها والتي انتهت بهزيمة فريقه 0-2 أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

وكان بارتي القادم من غانا، والذي كلف آرسنال، 50 مليون يورو، أصيب في الفخذ في نوفمبر الماضي، وغاب عن صفوف فريقه حتى مباراة الأمس أمام الجار اللندني صاحب الصدارة.

وظهرت عليه آثار الإصابة قبيل نهاية الشوط الأول وكان يقف على خط التماس مطالبا باستبداله، عندما نفذ توتنهام هجمة مرتدة وعندها طلب منه مدربه مايكل أرتيتا التصدي لهجوم أصحاب الأرض، لكنه ركض فقط لبضعة أمتار قبل التوقف.

وقال أرتيتا عن الموقف "كنت أحاول دفعه للتصدي للهجوم، لكني لا أعتقد أنه كان يدرك خطورة الموقف عندما ترك موقعه، وربما حدث ذلك لأنه كان يتألم كثيرًا".