وزير خارجية السعودية يزور السودان غدا

يصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إلى الخرطوم، غدًا الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن وزير الخارجية السعودي سيجري مباحثات مع وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والاطلاع على تطورات الأوضاع في السودان، واتفاق السلام الذي تم توقيعه مؤخراً في جوبا.

كما سيلتقي وزير الخارجية السعودي كلًا من رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك.