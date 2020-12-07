انتهاء تركيب 2267 قطعة موفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة في دمياط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، انتهاء أعمال المرحلة الأولى لتركيب 2267 قطعة موفرة لاستهلاك المياه بالمساجد والكنائس الواقعة بنطاق المحافظة.

جاء هذا الإعلان خلال التقرير الذي تلقته الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والذي يوضح مراحل تنفيذ هذه المبادرة، التي جاءت في إطار البروتوكول المبرم بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية "الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي" وفي ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بترشيد استهلاك المياه، وأخيرا عملا بالوثيقة الموقعة من قبل كافة الوزارات التي تتبنى هذا الملف تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وقال المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم تنفيذ أعمال تركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة "المساجد الأهلية والكنائس" وفقا لآلية وخطة زمنية محددة، كما تمت من قبل لجنة مشتركة من المحافظة والشركة، وذلك لتركيب القطع مع تحديد مسئولي الصيانة الدورية لها بكل مركز ومدينة لضمان الحفاظ عليها من السرقة أو التلف.