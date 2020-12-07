 النمسا: القبض على سيدة تركية اعتدت على النصب التذكاري لضحايا الهجوم الإرهابي في فيينا - بوابة الشروق
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النمسا: القبض على سيدة تركية اعتدت على النصب التذكاري لضحايا الهجوم الإرهابي في فيينا

الشرطة النمساوية
الشرطة النمساوية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 4:10 م | آخر تحديث: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 4:10 م
ألقت الشرطة النمساوية، اليوم الاثنين، القبض على سيدة تركية قامت بالاعتداء على النصب التذكاري لضحايا الهجوم الارهابي الذي وقع فى فيينا في 2 نوفمبر الماضي.

وقالت مصادر أمنية في فيينا، أن كاميرات المراقبة في الموقع سهلت التوصل إلى السيدة التي قامت بهذا العمل الإجرامي ويرجح أن تكون لديها مشاكل فى الصحة العقلية وجاري التحقيق معها وفحص مدى سلامة قواها العقلية.

وأضافت المصادر أن الفيديو أظهر السيدة وهي تقوم بدهس وركل الشموع والورود وبعثرتها فى موقع الهجوم الإرهابي بشكل متعمد وجاري بحث علاقتها بالتيارات والجماعات المتطرفة.

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