تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد نهارًا، بارد على غالبية الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان أصدرته، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الإسكندرية ومطروح وسلوم.

وتوقعت حدوث نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 26

بورسعيد 14 24

الإسكندرية 13 25

شرم الشيخ 17 26

أسوان 11 29

كاترين 05 15

الإسماعيلية 12 26