أبوظبي للإعلام توقع مذكرة تفاهم مع آي 24 نيوز الإسرائيلية

وقعت "أبوظبي للإعلام"، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، وقناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، وهي شبكة إخبارية دولية تبث باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية انطلاقاً من استديوهاتها في ميناء يافا والولايات المتحدة و أوروبا، مذكرة تفاهم لتحديد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال الأخبار والقضايا الراهنة والتقارير وإنتاج المحتوى.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الاثنين، فإن هذه المذكرة تأتي بما ينسجم مع أهداف أبوظبي للإعلام و"آي 24 نيوز" في تطوير عملية إنتاج المحتوى المتميز الذي يواكب تطلعات الجمهور واهتماماته، مع التركيز على المحتوى الرقمي.

وقال عبدالرحيم البطيح النعيمي القائم بأعمال مدير عام أبوظبي للإعلام إن "أبوظبي للإعلام حريصة على العمل مع مختلف الجهات الإعلامية التي تسعى لتقديم المحتوى المتنوع بأعلى مستويات الكفاءة المهنية، وتأتي هذه المذكرة تأكيداً على سعينا لتحقيق رؤية الإمارات وطموحاتها في إقامة علاقات راسخة وقوية مع مختلف المؤسسات والخبرات الإعلامية الإقليمية والعالمية".

وتتضمن بنود مذكرة التفاهم توفير تغطية إخبارية متبادلة بين أبوظبي للإعلام و"آي24نيوز" عبر المراسلين في إسرائيل والإمارات، مع التركيز على التعاون في التقارير الإخبارية باللغة العربية والمقابلات والتصريحات، إلى جانب تبادل المحتوى المتعلق بالتقارير الوطنية والأفلام الوثائقية وبعض المواد الأرشيفية، بالاضافة إلى التعاون في مجال تكنولوجيا البث التلفزيوني.

وقال فرانك ملول، المؤسس والرئيس التنفيذي لشبكة "آي 24 نيوز": "كشبكة إعلامية دولية، نطمح لتوسيع التعاون والشراكة مع منصات في مختلف أنحاء العالم ... وهذه خطوة إضافية ستسمح بتوسيع أنشطتنا".