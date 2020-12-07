الجيش الوطني الليبي: 99% من المواطنين يرفضون تواجد الإخوان

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، إن وجود تركيا والإخوان يتنافى مع اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وما ينتج عنه من استقرار وأمن، موضحًا أن تنظيم الإخوان يسعى للعمل على المسار السياسي والعسكري والاقتصادي للاستفادة وتدوير نفسه مرة أخرى.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «غرفة الأخبار»، المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز»، مساء الاثنين، أن الليبيين بنسبة تتعدى 99% يرفضون تواجد الإخوان في ليبيا، منوهًا إلى وجود محاولات لتحريك بعض المجموعات المسلحة والتيارات من الإخوان.

وشدد على «أهمية التعامل مع المحاولات الإخوانية برصانة وبرؤية وطنية تقضي مصلحة البلد والمواطن الليبي الذي أُرهق كاهله اقتصاديًا»، لافتًا إلى وجود توازن بين الموقفين الإقليمي والدولي.

وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي إلى أن بعض الدول شريك حقيقي في الأمن القومي الليبي كمصر، متابعًا: «هناك دول عانت من الإرهاب ولن تسمح أن تكون ليبيا ساحة له».