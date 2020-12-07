 تركيا.. اعتقال 4 مشبوهين بالانتماء لداعش في شانلي أورفة - بوابة الشروق
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تركيا.. اعتقال 4 مشبوهين بالانتماء لداعش في شانلي أورفة

أرشيفية
أرشيفية
رويترز
نشر في: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 6:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 6:31 ص

اعتقلت السلطات التركية 4 بين 8 مشبوهين بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي، أوقفتهم سابقا في ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد.

وأشارت مصادر أمنية إلى أنه في إطار التحقيق الذي أجرته فرق مكافحة الإرهاب وفرع المخابرات تم إنهاء الإجراءات الأمنية بحق 8 مشتبه بهم تم توقيفهم في نوفمبر الماضي.

وأضافت، تم نقل الأربعة المعتقلين إلى المحكمة، والإفراج المشروط عن الـ4 الآخرين.

وأكدت ضبط كميات من المواد الرقمية إثر عمليات البحث التي أجرتها القوات الأمنية في عناوين المشتبه بهم.

ولم تكشف المصادر عن جنسية المعتقلين أو أي معلومات إضافية عنهم.

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