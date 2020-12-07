 مقتل عنصر من الشرطة العراقية وإصابة اثنين آخرين في هجوم لداعش على نقطة أمنية - بوابة الشروق
الإثنين 7 ديسمبر 2020 12:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

مع أم ضد استمرار التعليم عن بُعد إذا انتهت أزمة كورونا؟
النتـائـج تصويت

مقتل عنصر من الشرطة العراقية وإصابة اثنين آخرين في هجوم لداعش على نقطة أمنية

د ب أ
نشر في: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 10:17 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 10:17 ص

لقى أحد عناصر الشرطة الاتحادية العراقية حتفه اليوم الاثنين وأصيب آخران جراء هجوم نفذه عناصر من تنظيم داعش على نقطة تفتيش للشرطة الاتحادية جنوبي مدينة كركوك، 250 كلم شمال بغداد.

 

وقالت مصادر في شرطة كركوك، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن "عناصر من تنظيم داعش هاجموا نقطة تفتيش للشرطة الاتحادية في قرية تل الشهداء قرب ناحية الرشاد جنوبي كركوك، ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين بجروح".

 

وتشهد مناطق متفرقة بمحافظة كركوك هجمات يشنها عناصر من تنظيم داعش رغم العمليات شبه اليومية التي تنفذها القوات العسكرية العراقية بالتعاون مع قوات التحالف الدولي لاستهداف أوكار التنظيم، وخاصة في سلسلة جبال حمرين الوعرة التي تربط ثلاث محافظات في شمال وشمال شرقي البلاد، هي ديالى وكركوك وصلاح الدين.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك