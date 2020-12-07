 الجيش العراقي: ضبط إرهابيين اثنين مشتركين في مجزرة سبايكر - بوابة الشروق
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الجيش العراقي: ضبط إرهابيين اثنين مشتركين في مجزرة سبايكر

الجيش العراقي - ارشيفية
الجيش العراقي - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 9:18 م | آخر تحديث: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 9:18 م
قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، إنه تم القبض على إرهابيين اثنين مُشتركين بمجزرة سبايكر بمحافظة صلاح الدين.

وعلى جانب متصل، أوضح رسول، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، أن قوة من المهام الخاصة لجهاز مكافحة الإرهاب نفذت عملية نوعية في محافظة الأنبار، أسفرت عن القبض على قيادي إرهابي خطير يشغل منصب ما يُسمى "نائب والي العراق" بتنظيم داعـش الإرهابي.. مشيرا إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب قبض على 3 عناصر إرهابية خلال عملية في قضاء الفلوجة بالأنبار.

جدير بالذكر أن تنظيم داعش استولى على قاعدة سبايكر عام 2014، التي كانت تضم متطوعين في الجيش، وعددهم نحو 1700 مجند، وقام بإعدامهم.

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