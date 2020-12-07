تدخل بطولة الأمم الأفريقية لناشئي وناشئات كرة السلة، يومها الخامس التي تستضيفها مصر حتى التاسع من الشهر الجاري، بمواجهة وحيدة تجمع بين ناشئات مالي والسنغال، في تمام الخامسة والنصف مساءا.

ويحصل منتخبي مصر للناشئين والناشئات على راحة اليوم، بعد نجاح منتخب الناشئين في الفوز على نظيره المالي 61/77، في ثالث مبارياته ليحقق العلامة الكاملة، بعدما فاز على منتخب السنغال 75-65، ويوم الخميس الماضي على غينيا 68-60، وجاء خلفه في الترتيب منتخب السنغال الذي فاز على مالي 80/78، ثم اليوم على غينيا 55/53، بينما حقق منتخب غينيا فوزا وحيدا على مالي 63/60، ليأتي ثالثا، فيما جاء منتخب مالي في المركز الرابع.

وضرب منتخب مصر موعدا جديدا مع مالي في نصف نهائي البطولة يوم الثلاثاء، بينما تلتقي السنغال مع غينيا.

ويقود منتخب مصر، محمد الكرداني مديرا فنيا، ويعاونه ايمن المطراوي ووائل بدر ومحمد ابوفريخة ومحمد عاطف.

ويترأس البعثة، عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

وبالنسبة لمنتخب الناشئات، فقد خسر أمام مالى بنتيجة 55/68، بينما فاز على السنغال 54/ 48، فيما خسر المباراة الأولى من مالي 64/36، ويواجه السنغال غدا الثلاثاء.

ويتولى القيادة الفنية لمنتخب الناشئات شريف عزمي مديرا فنيا، ويعاونه مصطفى هدهود ومصطفي فكري وماجد سلامة وأحمد الجزار، وتترأس البعثة رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الأفريقية للناشئين والناشئات دون 18 عاما، على صالات استاد القاهرة،بمشاركة منتخبات مالي والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة، على مستوى الناشئين، وفيما يخص منتخب الناشئات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالي، ومن المقرر ان يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة.

ويتولى إدارة البطولة محمد فتحي وخالد القوصي، عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.