إدانة دولية للهجمات التي تستهدف وسائل الإعلام وقادة المجتمع المدني في أفغانستان

أدان وفد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو" والبعثات الدبلوماسية المتمركزة في كابول - في بيان مشترك صدر اليوم الاثنين - الهجمات التي استهدفت مؤخرا ممثلي وسائل الإعلام وقادة المجتمع المدني ورجال الدين في أفغانستان.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية أن البيان المشترك لوفد الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية المتمركزة في كابول - بما في ذلك جمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والسويد وأستراليا وكندا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب بعثة الناتو في أفغانستان - أدان الهجمات التي تستهدف ممثلي وسائل الإعلام ورجال الدين والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب والمجتمع المدني والمدنيين بشكل عام.

وأكد البيان المشترك أن حركة طالبان ومنظمات إرهابية أخرى مسئولة عن سقوط الغالبية العظمى من الضحايا المدنيين في أفغانستان، وأضاف "نحن نعتبر هذه ليست فقط هجمات وحشية ضد الأفغان، ولكن هجوم على عملية السلام ذاتها في أفغانستان .. وبالنظر إلى قناعتنا بشجاعة الشعب الأفغاني، فإننا على ثقة بأن هذه الهجمات ستفشل في تحقيق هدفها بإسكات تنوع الآراء".

وتابع البيان " أن دعم التدفق الحر للمعلومات ومحاسبة الجناة سيعود بالنفع على كل من يرغب في العيش في أفغانستان سلمية وديمقراطية، لذا فإننا نقدر كل من يعمل بلا كلل من أجل تعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة في أفغانستان".

وأضاف: "ندعو إلى الامتثال الفوري للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحقيقا لهذه الغاية، ندعم جمهورية أفغانستان الإسلامية في جهودها للتحقيق مع أولئك الذين يستهدفون هؤلاء الأفراد بالعنف ومحاكمتهم".