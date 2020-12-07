انطلاق حملة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «حقك تنظمي» بالشرقية

انطلقت الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي" من داخل مركز طب الأسرة في النخاس، التابع للإدارة الصحية في القنايات بالشرقية.

وقال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة في الشرقية - في تصريح اليوم الأحد - إن الحملة تستمر لمدة 10 أيام علي مرحلتين خلال الفترة من ٦ إلى ١٧ ديسمبر الجاري وتشمل المرحلة الأولى ٩ إدارات صحية هي: "الزقازيق، منيا القمح، مشتول السوق، العاشر من رمضان، القرين، الصالحية الجديدة، القنايات، ديرب نجم، أبو حماد"، وتستمر لمدة ٥ أيام من ٦ إلى 10 ديسمبر، والمرحلة الثانية تشمل ١٠ إدارات صحية هي "بلبيس، فاقوس، أولاد صقر، أبو كبير، الحسينية، منشأة أبو عمر، الإبراهيمية، ههيا، كفر صقر، صان الحجر"، ولمدة ٥ أيام أخرى خلال الفترة ١٣إلى ١٧ ديسمبر الجاري.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الحملة تشمل خدمات تنظيم الأسرة، بجانب ندوات توعوية وتثقيفية، تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانا لجميع السيدات المستهدفة، حيث تقدم المرحلة الأولى الخدمة من خلال ٢١١ عيادة تنظيم أسرة ثابتة في الوحدات والمراكز الطبية، مع توفير خدمة الأخصائي بها، و١٣ عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية والعشوائية المحرومة في النجوع والقرى في جميع أنحاء المحافظة.

يشارك في الحملة ١٣٧ طبيبا، و٣٢٦ ممرضة، و٣٩٦ رائدة ريفية ومثقفة سكانية، وتم تدريبهم جيدا على أعمال الحملة، مع التأكيد على الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات في تنفيذ ندوات توعوية وتثقيفية، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، في أماكن ومواعيد الحملة.