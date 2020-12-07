العناني يشارك في مؤتمر منظمة السياحة العالمية عبر الفيديو كونفرانس

شارك خالد العناني وزير السياحة والآثار، في المؤتمر الذي نظمته أسبانيا، بالتعاون مع المجلس الدولي للسياحة والسفر (WTTC) ومنظمة السياحة العالمية، عبر الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة كيفية استئناف الحركة السياحية على مستوى العالم ودعم تعافي القطاع السياحي بعد أزمة جائحة فيروس كورونا.

وشارك في المؤتمر، وزراء سياحة كلا من مصر، وأسبانيا، والبرتغال، وإنجلترا، بالإضافة إلى ممثلي كبرى منظمي الرحلات والشركات العاملة في المجال السياحي، ومسئولي منظمة السياحة العالمية، والمجلس الدولي للسياحة والسفر، ومنظمة الآياتا.

وخلال المؤتمر، اتفق المشاركون على أهمية العمل بجدية لاستعادة الحركة السياحية، خاصة في ضوء تحديات أزمة فيروس كورونا، والتي أدت إلى فقدان ملايين العاملين بالقطاع السياحي لوظيفتهم، وكذلك التأثير السلبي على الوظائف ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بالقطاع، كما أكدوا الدور الفاعل للسياحة في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل.

وشددوا على أهمية صناعة النقل الجوي وتوحيد المعايير الخاصة بالإجراءات الوقائية بين الدول المرسلة والمستقبلة للسائحين بما يضمن تحقيق تعاف مستدام للقطاع يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الصحية وتسهيل السفر وسلاسة العمل في المطارات وموانئ الوصول المختلفة.

واختتم المؤتمر بالاتفاق على تبني إعلان "لابالما" الذي تضمن عددا من التوصيات التي أكدت أهمية استئناف السياحة في العالم وتوحيد المعايير والإجراءات والبروتوكولات المتبعة في هذا الصدد وفتح مسارات للسفر، واعتماد بدائل مرنة للحجز والدفع الإلكتروني واعتماد إجراءات تحفيز اقتصادية للقطاع.