وباء كورونا يلقي بظلاله على أسبوع تسليم جوائز نوبل

تسببت جائحة كورونا في قلب أسبوع جائزة نوبل رأسا على عقب، حيث تم إلغاء العديد من الفعاليات أو نقلها عبر الإنترنت.



ومن المقرر تنظيم فعالية - ولكن عبر الإنترنت – لتلقي الفائزة الشاعرة الأمريكية لويز جلوك، الحائزة على جائزة نوبل في الأدب، محاضرتها بشأن الجائزة.



وكانت الأكاديمية السويدية للعلوم قد أعلنت فوز الأمريكية جلوك، التي ولدت في نيويورك وتعمل أستاذة للغة الإنجليزية في جامعة ييل، بجائزة نوبل للأداب لعام 2020 "لصوتها الشعري المميز".



وسوف تحصل هي وغيرها من الحائزين على الجوائز في مجالات الطب والفيزياء والكيمياء والسلام والاقتصاد على جوائزهم - شهادة نوبل وميدالية ذهبية - في بلدانهم الأصلية في الأيام المقبلة.



ومن المقرر تكريم بعض الفائزين في منازلهم، مثل جلوك غدا الثلاثاء؛ وتكريم آخرين في منازل دبلوماسيين سويديين أو معاهد للبحوث.



أما العالمة الفرنسية إيمانويل شاربنتييه، إحدى الفائزتين بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2020، فسون تتسلم جائزتها في وقت لاحق اليوم الاثنين في مقر السفير السويدي في برلين حيث تقيم .



وتم منح الجائزة في الكيمياء لشاربنتييه والأمريكية جنيفر دودنا لتطويرهما تقنية تحرير الجينات "كريسبر-كاس9".



ومن المقرر أن يتم بث مقاطع فيديو لمراسم تسليم الجائزة يوم الخميس من ستوكهولم سيتي هول.



يشار إلى أن 10 ديسمبر هو اليوم الذي تُمنح فيه الجوائز عادة ، بمناسبة ذكرى وفاة رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل (1833-1896)، مخترع الديناميت الذي ابتكر جوائز نوبل.



وتبلغ قيمة كل جائزة هذا العام 10 ملايين كرونه (1ر1 مليون دولار).



وألغى المنظمون في وقت سابق المآدب التي تقام تكريما للفائزين في ستوكهولم وكذلك أوسلو - حيث يتم منح جائزة نوبل للسلام.