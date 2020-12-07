الهند تتوقع اشتراك السعودية والإمارات في برنامج لتكوين احتياطي نفطي استراتيجي

قال وزير النفط الهندي دارميندرا برادان، في مقال نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" اليوم الاثنين، إن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قد تشاركان الهند في المرحلة الثانية من برنامج الاحتياطي الاستراتيجي من النفط الذي تنفذه الهند.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن برادان كان قد ذكر في حلقة نقاشية عبر الإنترنت في الأسبوع الماضي أن الهند تعتزم زيادة احتياطي الطوارئ من النفط بمقدار 6.5 مليون طن خلال المرحلة الثانية من برنامج تكوين احتياطي استراتيجي، مضيفا أنه سيتم سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج وفق نموذج أكثر التزاما بالقواعد التجارية واقتصادات السوق.

وفي مقاله الصحفي، قال الوزير الهندي إن الهند شكلت مجلس شراكة استراتيجي مع المملكة العربية السعودية ولجان وزارية رفيعة المستوى مع الإمارات العربية المتحدة لتحسين علاقات التعاون الثنائي.

يذكر أن الإمارات العربية والسعودية هما ثالث ورابع أكبر شريك تجاري للهند على مستوى العالم.

وكانت الهند قد رفعت مستوى علاقاتها مع بعض دول الخليج إلى المستوى الاستراتيجي.

ويعتبر قطاع الطاقة هو العمود الفقري للعلاقات التجارية والاستثمارية بين الهند ومنطقة الخليج.