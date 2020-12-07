القوى العاملة توقع برتوكول تعاون مع جامعة جنوب الوادي في مجال التدريب

وقع محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الاثنين، مع جامعة جنوب الوادي في قنا، بروتوكول تعاون في مجال تنمية المجتمع والتدريب ونشر ثقافة العمل الحر، وذلك بمركز التدريب المهني في مدينة قفط بمحافظة قنا.

وأكد سعفان أن التعاون مع الجامعات يعد ركيزة أساسية في مجال التدريب وإكساب الخبرات المهارية للعامل المصري داخل مراكز التدريب المهارية، كما نوه بضرورة تلبية احتياجات سوق العمل المصري، وخاصة للمصانع الجديدة بالمدن الصناعية العملاقة التي أقامتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأشار الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إلى أن الجامعة جاهزة لتقديم كل سبل الدعم عبر كوكبة من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات العملية والنظرية؛ بهدف تأهيل الشاب المصري بمراكز التدريب لسوق العمل المحلي والعالمي، طبقا لأحدث النظريات.