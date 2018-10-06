صندوق تحوط سنغافوري يعتزم دفع تعويضات عن الانبعاثات الكربونية لاستثماراته

أعلن صندوق التحوط الاستثماري السنغافوري تريد فلو كابيتال مانجمنت، المتخصص في تحقيق عائدات بطيئة ومنتظمة من خلال تمويل تجارة السلع والحاصلات اعتزامه بدء دفع تعويضات عن الانبعاثات الكربونية الناجمة عن إنتاج الشحنات التي يستثمر فيها من خلال شراء حصص انبعاثات كربونية من خلال شركاء مثل مؤسسة كربون فاند دوت أورج وأير كربون إكستشنج.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن الصندوق بدأ التعامل مع موضوع الانبعاثات الكربونية للشحنات، ويعتزم التوسع ليغطي فيما بعد ملايين الأطنان من الانبعاثات الغازية الصادرة خلال دورة حياة السلع.

ورغم أن هذا الصندوق صغير نسبيا في عالم تجارة السلع العالمية، فإن خطوته تعكس الضغوط التي تتعرض لها صناديق الاستثمار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي يطالب بها المستثمرون بصورة متزايدة.

يذكر أن صندوق الاستثمار السنغافوري تريد فلو كابيتال مانجمنت يدير أصولا بقيمة 30 مليون دولار فقط، حيث يشتري السلع وينقلها ثم يعيد بيعها، ويعمل مع الشركات الصغيرة التي لا تستطيع الحصول بسهولة على تمويل مصرفي.

ونقلت بلومبرج عن توم جيمس الرئيس التنفيذي للصندوق قوله إن الصندوق ينفذ حوالي 60 صفقة شهريا وزاد حجم شحناته خلال العام الحالي إلى الضعف تقريبا.