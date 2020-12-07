القومى لحقوق الإنسان: رصدنا اتخاذ التدابير الوقائية ضد كورونا فى جولة الإعادة

أكد المجلس القومي لحقوق الانسان، ان غرفة عملياته المركزية وفروعها ببعض المحافظات استمرت فى متابعة انتظام عملية التصويت لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 بالانتخاب على النظام الفردى، والتى انطلقت صباح اليوم وتستمر على مدار يومين من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً فى 13 محافظة.



وأفاد متابعى المجلس فى تلك المحافظات سالفة الذكر بإتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية المتبعة أمام المقار الانتخابية والالتزام بالتباعد الاجتماعى حرصا على سلامة الناخبين، فضلا عن التواجد الأمنى الذى يقوم بتأمين المقار الانتخابية من الخارج.



وبحسب بيان المجلس، فإن فريق عمل المجلس الميدانى بنطاق محافظة القاهرة أن نسبة الاقبال دون المتوسط مع بداية اليوم ومع ازدياد بسيط فى عملية المشاركة مع نهايات اليوم الأول .



وتابع:" فى ختام عملية التصويت لليوم الأول من جولة الإعادة للمرحلة الثانية يتبين ضعف عملية المشاركة أمام المقار الانتخابية فى هذه المحافظات مقارنة بالجولة الأولى من المرحلة الثانية.



ودعا المجلس القومى لحقوق الإنسان الناخبين على المشاركة بأصواتهم فى اليوم الثانى لجولة الإعادة من المرحلة الثانية لإختيار ممثليهم فى هذا الاستحقاق الدستورى.