مقتل 7 جراء سيول جارفة جنوبي إيران

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لقى سبعة أشخاص حتفهم جراء سيول جارفة اجتاحت العديد من المناطق في إيران.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" اليوم الاثنين، فقد لقي خمسة أشخاص حتفهم في محافظة فارس، بينم لقي آخران حتفهما في محافظة بوشهر.

وأوضح مسؤول جمعية الهلال الأحمر في مدينة لامرد بمحافظة فارس جنوبي البلاد أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم بعدما جرفت المياه سيارتهم في واد بالمحافظة، مشيرا إلى أن ضحايا الحادث هم رجل وزوجته وطفلهما وشخصان آخران.

كما لقت سيدتان حتفهما في مدينة دشتستان بمحافظة بوشهر جنوب إيران أيضا إثر السيول التي اجتاحت المنطقة.